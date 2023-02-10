До сотни бойцов потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении за сутки
Генерал-лейтенант Конашенков: Нанесено поражение противнику под Червоной Дибровой, Червонопоповкой и Стельмаховкой
Украинская армия потеряла до сотни военнослужащих на Краснолиманском направлении в результате грамотных действий авиации и артиллерии группировки российских войск "Центр". Такие данные озвучил на брифинге в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.
Среди потерь противника в этом районе он также назвал установку "Град" и радиолокационную станцию американского производства. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Боровая в Харьковской области.
"Нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики", — проинформировал он.
Ранее в Минобороны отчитались о поражении российскими военнослужащими 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Пострадали живая сила и техника противника в 116 районах. А в Харькове на днях были уничтожены цеха авиазавода, где модернизировали дроны-камикадзе ВСУ.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo