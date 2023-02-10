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Опубликовано 10 февраля 2023, 12:05

До сотни бойцов потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении за сутки

Генерал-лейтенант Конашенков: Нанесено поражение противнику под Червоной Дибровой, Червонопоповкой и Стельмаховкой

Украинская армия потеряла до сотни военнослужащих на Краснолиманском направлении в результате грамотных действий авиации и артиллерии группировки российских войск "Центр". Такие данные озвучил на брифинге в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.

Среди потерь противника в этом районе он также назвал установку "Град" и радиолокационную станцию американского производства. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Боровая в Харьковской области.

"Нанесено поражение противнику в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка Луганской Народной Республики", — проинформировал он.

Российская авиация и артиллерия ликвидировали более 130 украинских военных
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Ранее в Минобороны отчитались о поражении российскими военнослужащими 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Пострадали живая сила и техника противника в 116 районах. А в Харькове на днях были уничтожены цеха авиазавода, где модернизировали дроны-камикадзе ВСУ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Алексей Берковиц
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