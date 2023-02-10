До сотни бойцов потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении за сутки

Украинская армия потеряла до сотни военнослужащих на Краснолиманском направлении в результате грамотных действий авиации и артиллерии группировки российских войск "Центр". Такие данные озвучил на брифинге в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Министерства обороны РФ.

Среди потерь противника в этом районе он также назвал установку "Град" и радиолокационную станцию американского производства. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Боровая в Харьковской области.