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19 февраля, 13:32

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли хутор Старый, а также сёла Пороз и Староселье в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Так, в хуторе Старый выбило окна, посечён фасад и забор одного из домов, а также наблюдаются повреждения ЛЭП. Аналогичная ситуация в Порозе. В Староселье обстрел повредил линию электропередачи. На месте ЧП работают главы поселений и оперативные службы.

ВСУ трижды за утро обстреляли село в Курской области

ВСУ трижды за утро обстреляли село в Курской области

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ за две минуты выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 40 ракет из реактивных систем залпового огня.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Белкин
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