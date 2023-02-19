Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ обстреляли хутор Старый, а также сёла Пороз и Староселье в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Последствия обстрела ВСУ Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Так, в хуторе Старый выбило окна, посечён фасад и забор одного из домов, а также наблюдаются повреждения ЛЭП. Аналогичная ситуация в Порозе. В Староселье обстрел повредил линию электропередачи. На месте ЧП работают главы поселений и оперативные службы.