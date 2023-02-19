ВСУ трижды за утро обстреляли село в Курской области
В воскресенье Вооружённые силы Украины трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь Курской области. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.
"ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировано девять прилётов", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за обстрела повреждены три дома, в них выбиты окна, а также оказались посечены кровли и фасад. Старовойт пообещал, что жителям окажут необходимую помощь.
Ранее Лайф сообщал о том, что территория четырёх домовладений пострадала в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области. Кадры последствий показал губернатор региона Роман Старовойт.
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