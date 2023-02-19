ВСУ трижды за утро обстреляли село в Курской области

В воскресенье Вооружённые силы Украины трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь Курской области. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

"ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировано девять прилётов", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за обстрела повреждены три дома, в них выбиты окна, а также оказались посечены кровли и фасад. Старовойт пообещал, что жителям окажут необходимую помощь.