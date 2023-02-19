Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 09:20

ВСУ трижды за утро обстреляли село в Курской области

В воскресенье Вооружённые силы Украины трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь Курской области. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт.

"ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировано девять прилётов", — написал он в телеграм-канале.

Пасечник заявил о сложной ситуации в районе Кременной и Сватова из-за обстрелов ВСУ

Пасечник заявил о сложной ситуации в районе Кременной и Сватова из-за обстрелов ВСУ

По словам главы региона, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за обстрела повреждены три дома, в них выбиты окна, а также оказались посечены кровли и фасад. Старовойт пообещал, что жителям окажут необходимую помощь.

Ранее Лайф сообщал о том, что территория четырёх домовладений пострадала в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области. Кадры последствий показал губернатор региона Роман Старовойт.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров