Губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области

Территория четырёх домовладений пострадала в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

"От осколков пострадали строения на территории четырёх домовладений. Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также нарушено электроснабжение деревни", — рассказал он.





Старовойт также опубликовал снимки с места происшествия, на которых видны следы от попадания снарядов в окна и повреждения, которые получили сами строения. При этом обошлось без пострадавших среди людей.