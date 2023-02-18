Губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области
Последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области. Обложка © T.me / gubernator_46
Территория четырёх домовладений пострадала в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
"От осколков пострадали строения на территории четырёх домовладений. Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также нарушено электроснабжение деревни", — рассказал он.
Старовойт также опубликовал снимки с места происшествия, на которых видны следы от попадания снарядов в окна и повреждения, которые получили сами строения. При этом обошлось без пострадавших среди людей.
Напомним, 18 февраля появилась информация об обстреле приграничных районов Курской области. Всего было зафиксировано пять прилётов возле села Горналь, ещё два снаряда упали возле Елизаветовки и подстанции населённого пункта Попово-Лежачи.