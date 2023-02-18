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18 февраля, 10:44

Губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области

<p>Последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области. Обложка © <a href="https://t.me/gubernator_46/2516" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / gubernator_46</a></p>

Последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области. Обложка © T.me / gubernator_46

Территория четырёх домовладений пострадала в результате обстрела деревни Елизаветовка в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

"От осколков пострадали строения на территории четырёх домовладений. Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также нарушено электроснабжение деревни", — рассказал он.

  • Последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области. Фото © T.me / gubernator_46
    Последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области. Фото © T.me / gubernator_46
  • Последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области. Фото © T.me / gubernator_46
    Последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области. Фото © T.me / gubernator_46

Последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области. Фото © T.me / gubernator_46

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Старовойт также опубликовал снимки с места происшествия, на которых видны следы от попадания снарядов в окна и повреждения, которые получили сами строения. При этом обошлось без пострадавших среди людей.

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Напомним, 18 февраля появилась информация об обстреле приграничных районов Курской области. Всего было зафиксировано пять прилётов возле села Горналь, ещё два снаряда упали возле Елизаветовки и подстанции населённого пункта Попово-Лежачи.

Артур Белкин
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