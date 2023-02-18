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18 февраля, 08:40

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области

Приграничные районы Курской области в субботу утром попали под обстрел со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

"Пять прилётов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших и повреждений", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что по два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовки и возле подстанции населённого пункта Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших в результате случившегося нет.

Однако после обстрела в Краснооктябрьском и Волфине нарушено электроснабжение. В Елизаветовке оказалась повреждена газораспределительная станция. На местах работают аварийные бригады, они приступили к срочному ремонту.

Женщина тяжело пострадала при обстреле ВСУ города Шебекино под Белгородом

Женщина тяжело пострадала при обстреле ВСУ города Шебекино под Белгородом

Ранее Лайф сообщал, что сразу два приграничных села в Суджанском районе Курской области в пятницу оказались под обстрелом ВСУ.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Илья Суриков
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