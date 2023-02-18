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18 февраля, 13:33

Пасечник заявил о сложной ситуации в районе Кременной и Сватова из-за обстрелов ВСУ

Из-за обстрелов со стороны ВСУ в районе Кременной и Сватова на линии соприкосновения возникла очень сложная ситуация. Об этом рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции "Мы вместе".

"Кременная и Сватово — очень сложная ситуация. Близость линии соприкосновения. Сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть. И противник этим пользуется", — сказал он.

Губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области

Губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области

Ранее Лайф писал, что при обстреле ВСУ города Шебекино под Белгородом пострадала женщина. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что она не приходила в сознание.

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ТАСС / Александр Река

Илья Суриков
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