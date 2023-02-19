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19 февраля, 13:21

ВСУ за пару минут выпустили 40 ракет по Донецку

Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили 40 ракет по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка

<p>Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/13841" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Украинские военные выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 40 ракет из реактивных систем залпового огня. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Алексей Кулемзин, опубликовав фото разрушений.

"Украинские каратели с позиции в населённом пункте Ласточкино в 15:10 и 15:12 выпустили в общей сложности 40 ракет из РСЗО по территории Киевского и Ворошиловского районов. Очевидцы сообщают о прилётах и повреждениях в районе Крытого рынка", — написал он.

Кулемзин призвал местных жителей не покидать укрытия, ведь возможны повторные обстрелы. Он уточнил, что в Ворошиловском районе удару подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки имени Н.К. Крупской. Повреждения получили в том числе школа "Альтаир" и жилые дома. По причине обстрелов остановлено движение некоторых троллейбусных маршрутов.

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Ранее Лайф писал, что в воскресенье ВСУ трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь Курской области. К счастью, никто не пострадал.

Никита Осипов
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