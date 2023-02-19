Мэр Кулемзин: Семь человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / "ДНР онлайн"
Семь человек пострадали в результате обстрела Донецка ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек. Анкетные данные уточняются", — говорится в сообщении.
Удар украинских военных пришёлся на кровлю здания детского сада № 294, в результате выбиты все окна. Также повреждено остекление вагона троллейбуса и многоквартирного дома. Ещё ВСУ ударили по магазинам возле библиотеки имени Н.К. Крупской. Они получили повреждения различной степени.
Ранее сообщалось, что ВСУ за пару минут выпустили 40 ракет по Донецку. Удары пришлись по территории Киевского и Ворошиловского районов.