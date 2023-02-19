Мэр Кулемзин: Семь человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Семь человек пострадали в результате обстрела Донецка ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек. Анкетные данные уточняются", — говорится в сообщении.

Удар украинских военных пришёлся на кровлю здания детского сада № 294, в результате выбиты все окна. Также повреждено остекление вагона троллейбуса и многоквартирного дома. Ещё ВСУ ударили по магазинам возле библиотеки имени Н.К. Крупской. Они получили повреждения различной степени.