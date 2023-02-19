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19 февраля, 14:18

Мэр Кулемзин: Семь человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

<p>Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dnronline/92030" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ДНР онлайн"</a></p>

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / "ДНР онлайн"

Семь человек пострадали в результате обстрела Донецка ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"По предварительной информации, в результате карательного обстрела Ворошиловского района получили ранения семь человек. Анкетные данные уточняются", — говорится в сообщении.

Удар украинских военных пришёлся на кровлю здания детского сада № 294, в результате выбиты все окна. Также повреждено остекление вагона троллейбуса и многоквартирного дома. Ещё ВСУ ударили по магазинам возле библиотеки имени Н.К. Крупской. Они получили повреждения различной степени.

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Ранее сообщалось, что ВСУ за пару минут выпустили 40 ракет по Донецку. Удары пришлись по территории Киевского и Ворошиловского районов.

Светлана Оперук
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