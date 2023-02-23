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23 февраля, 11:29

Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

<p>Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / <a href="https://t.me/petrovsky_dn/9871" target="_blank" rel="noopener noreferrer">petrovsky_dn</a></p>

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

Мирная жительница Донецка погибла 23 февраля при обстреле со стороны украинской армии. Об этом сообщили в администрации Петровского района города. Ещё один человек пострадал.

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

"У нас женщина погибла. Анкетные данные уточняем. При ней не было документов", — цитирует сообщение ТАСС.

Представитель администрации добавил, что при обстреле пострадал мужчина, его данные также уточняются. По сведениям Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пострадавший 1957 года рождения.

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

23 февраля украинские войска трижды обстреляли Донецк с применением реактивных систем залпового огня. Три ракеты были выпущены по Петровскому району.

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Никита Никонов
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