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Опубликовано 23 февраля 2023, 11:29

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

Мирная жительница Донецка погибла 23 февраля при обстреле со стороны украинской армии. Об этом сообщили в администрации Петровского района города. Ещё один человек пострадал.

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

"У нас женщина погибла. Анкетные данные уточняем. При ней не было документов", — цитирует сообщение ТАСС.

Представитель администрации добавил, что при обстреле пострадал мужчина, его данные также уточняются. По сведениям Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, пострадавший 1957 года рождения.

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

Последствия обстрела Украиной Петровского района Донецка. Фото © t.me / petrovsky_dn

23 февраля украинские войска трижды обстреляли Донецк с применением реактивных систем залпового огня. Три ракеты были выпущены по Петровскому району.

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Никита Никонов
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