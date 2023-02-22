Пушилин предупредил об усилении украинских обстрелов в праздники

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин предупредил, что в праздничные дни украинские обстрелы могут стать интенсивнее. В связи с этим ПВО в республике работает в усиленном режиме.

"Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований усилятся", — написал Пушилин в своём телеграм-канале, добавив, что артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу.

Врио главы ДНР также призвал граждан быть аккуратнее и без лишней надобности не перемещаться по улицам.