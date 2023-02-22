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Опубликовано 22 февраля 2023, 08:47

Пушилин предупредил об усилении украинских обстрелов в праздники

Врио главы ДНР Пушилин предупредил о возможном усилении обстрелов ВСУ в праздничные дни

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин предупредил, что в праздничные дни украинские обстрелы могут стать интенсивнее. В связи с этим ПВО в республике работает в усиленном режиме.

"Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований усилятся", — написал Пушилин в своём телеграм-канале, добавив, что артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу.

Врио главы ДНР также призвал граждан быть аккуратнее и без лишней надобности не перемещаться по улицам.

Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка, число пострадавших выросло до 11
Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка, число пострадавших выросло до 11

Ранее ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Основной прилёт снарядов пришёлся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики. В результате погибла женщина.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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