Пушилин предупредил об усилении украинских обстрелов в праздники
Врио главы ДНР Пушилин предупредил о возможном усилении обстрелов ВСУ в праздничные дни
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин предупредил, что в праздничные дни украинские обстрелы могут стать интенсивнее. В связи с этим ПВО в республике работает в усиленном режиме.
"Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований усилятся", — написал Пушилин в своём телеграм-канале, добавив, что артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу.
Врио главы ДНР также призвал граждан быть аккуратнее и без лишней надобности не перемещаться по улицам.
Ранее ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Основной прилёт снарядов пришёлся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики. В результате погибла женщина.
ТАСС / Валентин Спринчак