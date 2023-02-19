Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка, число пострадавших выросло до 11
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / "Донбасс решает"
Один человек погиб в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, также количество пострадавших увеличилось до 11 человек, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВСУ в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до 11, ещё один человек погиб", — сказано в телеграм-канале штаба.
Ранее сообщалось, что ВСУ за пару минут выпустили 40 ракет по Донецку. Удары пришлись по территории Киевского и Ворошиловского районов. Изначально мэр города Алексей Кулемзин сообщал о семи пострадавших.