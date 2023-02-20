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20 февраля, 07:33

Женщина погибла при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

<p>Последствия обстрела ВСУ Новой Таволжанки в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора <a href="https://t.me/vvgladkov/1746" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вячеслава Гладкова</a></p>

Последствия обстрела ВСУ Новой Таволжанки в Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Вооружённые силы Украины обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области. Основной прилёт снарядов пришёлся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. В результате погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один человек погиб: женщина со множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается",написал он в телеграм-канале.

Всех сотрудников сейчас вывозят с предприятия на безопасное расстояние.

Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка, число пострадавших выросло до 11

Один человек погиб при обстреле ВСУ центра Донецка, число пострадавших выросло до 11

А накануне украинские войска обстреляли три населённых пункта в Белгородской области. В результате в той же Новой Таволжанке погибла 12-летняя девочка, она была единственным ребёнком в семье.

Александра Вишнякова
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