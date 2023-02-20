Женщина погибла при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области. Основной прилёт снарядов пришёлся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. В результате погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Один человек погиб: женщина со множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в телеграм-канале.

Всех сотрудников сейчас вывозят с предприятия на безопасное расстояние.