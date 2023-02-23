Десять сотрудников МЧС ранены в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Десять сотрудников МЧС ранены в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Пострадало десять человек личного состава МЧС. Пострадавшие были госпитализированы в учреждение здравоохранения города. Один из спасателей — в состоянии среднетяжёлой степени тяжести, ещё один находится на амбулаторном лечении", — сказано в сообщении.

Другие восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением медиков с диагнозом "минно-взрывная травма", добавили в ведомстве. Под обстрелом оказались два отделения шестой пожарно-спасательной части.