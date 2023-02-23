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23 февраля, 13:07

Десять сотрудников МЧС ранены в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Десять сотрудников МЧС ранены в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

"Пострадало десять человек личного состава МЧС. Пострадавшие были госпитализированы в учреждение здравоохранения города. Один из спасателей — в состоянии среднетяжёлой степени тяжести, ещё один находится на амбулаторном лечении", — сказано в сообщении.

Другие восемь сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением медиков с диагнозом "минно-взрывная травма", добавили в ведомстве. Под обстрелом оказались два отделения шестой пожарно-спасательной части.

В Донецке бригада скорой помощи попала под обстрел со стороны ВСУ, погибло три человека

В Донецке бригада скорой помощи попала под обстрел со стороны ВСУ, погибло три человека

Лайф напоминает, что сегодня ВСУ трижды обстреляли Донецк с применением реактивных систем залпового огня. Три ракеты были выпущены по Петровскому району, в результате чего погибла мирная жительница.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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