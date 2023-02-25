Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Пока информации о пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет", — написал он в своём Telegram-канале.

Как добавил губернатор Белгородской области, оперативные службы региона уточняют эту информацию. Местные Telegram-каналы пишут, что в Белгороде и окрестностях были слышны громкие звуки, о каких-либо последствиях на земле данные также не поступали.