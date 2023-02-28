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28 февраля, 07:26

Беспилотник ночью влетел в окно многоэтажки в центре Белгорода

В окно многоэтажного дома в центре Белгорода влетел дрон, никто не пострадал

<p>Окно квартиры, в которую влетел беспилотник. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Окно квартиры, в которую влетел беспилотник. Обложка © t.me / SHOT

Сегодня ночью беспилотник влетел в окно многоэтажки в центре Белгорода. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, в результате происшествия никто не пострадал.

"БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим", — написал он в телеграм-канале.

По данным Лайфа, в квартире, в которую залетел БПЛА, живёт молодая семья. На беспилотнике была закреплена взрывчатка, её обезвредили сапёры. На это время из дома были эвакуированы 200 человек.

Ещё два беспилотника с СВУ, начинёнными металлическими шарами, рухнули на машины, повредив четыре авто. Кроме того, ещё один БПЛА атаковал супермаркет в селе Шагаровка, спровоцировав пожар. Там также никто не пострадал.

В Белгороде нашли обломки трёх упавших беспилотников

В Белгороде нашли обломки трёх упавших беспилотников

Ранее Лайф писал, что сегодня в небе над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, никто в результате инцидента не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Оксана Попова
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