Беспилотник ночью влетел в окно многоэтажки в центре Белгорода
В окно многоэтажного дома в центре Белгорода влетел дрон, никто не пострадал
Окно квартиры, в которую влетел беспилотник. Обложка © t.me / SHOT
Сегодня ночью беспилотник влетел в окно многоэтажки в центре Белгорода. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, в результате происшествия никто не пострадал.
"БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим", — написал он в телеграм-канале.
По данным Лайфа, в квартире, в которую залетел БПЛА, живёт молодая семья. На беспилотнике была закреплена взрывчатка, её обезвредили сапёры. На это время из дома были эвакуированы 200 человек.
Ещё два беспилотника с СВУ, начинёнными металлическими шарами, рухнули на машины, повредив четыре авто. Кроме того, ещё один БПЛА атаковал супермаркет в селе Шагаровка, спровоцировав пожар. Там также никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что сегодня в небе над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, никто в результате инцидента не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия.