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28 февраля, 06:51

В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз сообщил, что в Брянской области сбит был украинский беспилотник

В небе над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ", — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, никто в результате инцидента не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Также накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде были обнаружены обломки сразу трёх упавших беспилотников.

Над Белгородом сработала система ПВО

Над Белгородом сработала система ПВО

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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