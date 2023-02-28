В Брянской области сбили украинский беспилотник
Губернатор Богомаз сообщил, что в Брянской области сбит был украинский беспилотник
В небе над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня над Суражским районом ВС Российской Федерации сбит БПЛА ВСУ", — написал он в телеграм-канале.
По словам губернатора, никто в результате инцидента не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия.
Также накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде были обнаружены обломки сразу трёх упавших беспилотников.
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