Лайф публикует первое фото с места крушения дрона у объекта "Газпрома" в Подмосковье

Беспилотник, который упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье, — это, скорее всего, ударный UJ-22 Airborne. Предварительные выводы и первое фото с места происшествия публикует телеграм-канал SHOT.

Беспилотник, упавший рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. Фото © SHOT

"По предварительным данным, под Коломной упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne, такие делает "Укрджет". Максимальная дальность полёта — 800 километров. Скорость — порядка 130–140 км/ч. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15–20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7", — говорится в сообщении.