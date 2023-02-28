Лайф публикует первое фото с места крушения дрона у объекта "Газпрома" в Подмосковье
SHOT: Рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье упал ударный беспилотник UJ-22 Airborne
Беспилотник, который упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье, — это, скорее всего, ударный UJ-22 Airborne. Предварительные выводы и первое фото с места происшествия публикует телеграм-канал SHOT.
Беспилотник, упавший рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. Фото © SHOT
"По предварительным данным, под Коломной упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne, такие делает "Укрджет". Максимальная дальность полёта — 800 километров. Скорость — порядка 130–140 км/ч. Минимальная высота полёта — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15–20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7", — говорится в сообщении.
Скорее всего, дрон резко потерял высоту, зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал.
А ранее неопознанный дрон упал в Республике Адыгея. Его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый. Предварительно, речь может идти о советском "Стриже" или "Рейсе". Лайф публиковал видео с моментом падения беспилотника. Ещё одна неудачная атака БПЛА зафиксирована на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе, мы также публиковали кадры. В Минобороны раскрыли детали провалившейся атаки украинских дронов на юге России.