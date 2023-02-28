Лайф публикует видео атаки беспилотников на нефтебазу в Туапсе

На видео слышен один взрыв, после чего в небо поднимается столб пламени и начинают звучать сигнализации автомобилей. Через несколько секунд раздаётся второй взрыв. Напомним, что БПЛА смогли лишь незначительно повредить здание бойлерной, сами нефтяные резервуары не повреждены. Разлива нефтепродуктов также нет, никто не пострадал.