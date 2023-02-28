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28 февраля, 09:22
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Лайф публикует видео атаки беспилотников на нефтебазу в Туапсе

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео взрывов в Туапсе (Краснодарский край), где беспилотники попытались атаковать нефтебазу "Роснефти". Нападение произошло в ночь на 28 февраля.

Атака беспилотников на нефтебазу в Туапсе. Видео © SHOT

На видео слышен один взрыв, после чего в небо поднимается столб пламени и начинают звучать сигнализации автомобилей. Через несколько секунд раздаётся второй взрыв. Напомним, что БПЛА смогли лишь незначительно повредить здание бойлерной, сами нефтяные резервуары не повреждены. Разлива нефтепродуктов также нет, никто не пострадал.

Момент падения беспилотника в Адыгее попал на видео

Момент падения беспилотника в Адыгее попал на видео

Ранее Лайф писал, что беспилотник ночью влетел в окно многоэтажки в центре Белгорода. Дрон нёс на себе взрывчатку, её обезвредили сапёры. Пострадавших нет.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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