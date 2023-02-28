Два беспилотника ночью попытались атаковать нефтебазу в Туапсе

Сегодня ночью два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе в Краснодарском крае. Как пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, они взорвались в ста метрах от нефтехранилища, так и не долетев до цели.

По данным канала, взрывы услышали примерно в два часа ночи на территории нефтебазы "Роснефти". Предварительно, дроны были начинены взрывчатыми веществами. После детонации незначительно повредилось здание бойлерной, а рядом обнаружили две воронки глубиной около полутора метров.

Два беспилотника пытались атаковать нефтебазу в Туапсе, но взорвались в ста метрах от нефтехранилища. Фото © t.me / SHOT

Известно, что пожар в хозяйственном строении потушили меньше чем за час — эту информацию подтвердил и глава Туапсинского района Сергей Бойко. Нефтяные резервуары не повреждены, разлива нефтепродуктов также нет. Никто не пострадал.