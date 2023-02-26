ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
В Донецке ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 — г. Донецк, Кировский район, сброшен боеприпас с БПЛА", — говорится в сообщении.
А в Шебекине Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ нашли неразорвавшийся снаряд на детской площадке. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.
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