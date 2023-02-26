ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

В Донецке ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 — г. Донецк, Кировский район, сброшен боеприпас с БПЛА", — говорится в сообщении.