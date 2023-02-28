Момент падения беспилотника в Адыгее попал на видео
Падение неизвестного беспилотника в Адыгее у животноводческой фермы попало на видео
Падение дрона в Адыгее вблизи животноводческой фермы у посёлка Новый попало на видео. Кадры есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Камера зафиксировала момент падения беспилотника в Адыгее вблизи животноводческой фермы. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, что ночью у животноводческой фермы упал некий объект: небо озарила огромная вспышка, после чего вверх поднялось пламя. Как известно, в результате происшествия никто не пострадал, зафиксировано лишь незначительное разрушение хозяйственной постройки фермы.
Напомним, неопознанный дрон упал сегодня в Республике Адыгея. Его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый. Предварительно, речь может идти о советском "Стриже" или "Рейсе".
t.me / SHOT