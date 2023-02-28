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28 февраля, 08:59

Момент падения беспилотника в Адыгее попал на видео

Падение неизвестного беспилотника в Адыгее у животноводческой фермы попало на видео

Падение дрона в Адыгее вблизи животноводческой фермы у посёлка Новый попало на видео. Кадры есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Камера зафиксировала момент падения беспилотника в Адыгее вблизи животноводческой фермы. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, что ночью у животноводческой фермы упал некий объект: небо озарила огромная вспышка, после чего вверх поднялось пламя. Как известно, в результате происшествия никто не пострадал, зафиксировано лишь незначительное разрушение хозяйственной постройки фермы.

Напомним, неопознанный дрон упал сегодня в Республике Адыгея. Его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый. Предварительно, речь может идти о советском "Стриже" или "Рейсе".

Беспилотник ночью влетел в окно многоэтажки в центре Белгорода

Беспилотник ночью влетел в окно многоэтажки в центре Белгорода

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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