Неопознанный беспилотник упал в Адыгее
Глава Адыгеи Кумпилов: У посёлка Новый упал неопознанный беспилотный летательный аппарат
Обломки беспилотника, упавшего около посёлка Новый в Адыгее. Обложка © Мурат Кумпилов
Беспилотный летательный аппарат упал в республике Адыгея. Его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый. Как передаёт SHOT, речь может идти о советском "Стриже" или "Рейсе".
Местные жители слышали громкий взрыв около двух часов ночи по местному времени (совпадает с московским). Диаметр воронок после падения составил около двух метров, а глубина — около полуметра. При этом рядом с местом крушения разбросаны металлические обломки не установленного пока объекта.
Как уточнил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, в результате инцидента нет погибших и пострадавших, зафиксировано только незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.
Ранее БПЛА был сбит в Брянской области. Как писал Лайф, украинский беспилотный летательный аппарат заметили над Суражским районом. Благодаря оперативным и слаженным действиям Вооружённых сил Российской Федерации его удалось сбить, уточнил губернатор региона.