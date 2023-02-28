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28 февраля, 08:16
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Неопознанный беспилотник упал в Адыгее

Глава Адыгеи Кумпилов: У посёлка Новый упал неопознанный беспилотный летательный аппарат

<p>Обломки беспилотника, упавшего около посёлка Новый в Адыгее. Обложка © <a href="https://t.me/muratkumpilov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мурат Кумпилов</a></p>

Обломки беспилотника, упавшего около посёлка Новый в Адыгее. Обложка © Мурат Кумпилов

Беспилотный летательный аппарат упал в республике Адыгея. Его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый. Как передаёт SHOT, речь может идти о советском "Стриже" или "Рейсе".

Местные жители слышали громкий взрыв около двух часов ночи по местному времени (совпадает с московским). Диаметр воронок после падения составил около двух метров, а глубина — около полуметра. При этом рядом с местом крушения разбросаны металлические обломки не установленного пока объекта.

Как уточнил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, в результате инцидента нет погибших и пострадавших, зафиксировано только незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

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Ранее БПЛА был сбит в Брянской области. Как писал Лайф, украинский беспилотный летательный аппарат заметили над Суражским районом. Благодаря оперативным и слаженным действиям Вооружённых сил Российской Федерации его удалось сбить, уточнил губернатор региона.

Николь Вербер
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