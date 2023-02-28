Неопознанный беспилотник упал в Адыгее

Беспилотный летательный аппарат упал в республике Адыгея. Его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый. Как передаёт SHOT, речь может идти о советском "Стриже" или "Рейсе".

Местные жители слышали громкий взрыв около двух часов ночи по местному времени (совпадает с московским). Диаметр воронок после падения составил около двух метров, а глубина — около полуметра. При этом рядом с местом крушения разбросаны металлические обломки не установленного пока объекта.

Как уточнил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, в результате инцидента нет погибших и пострадавших, зафиксировано только незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.