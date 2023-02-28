МО РФ раскрыло подробности провалившейся атаки украинских дронов на юге России
МО РФ: Средства РЭБ подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее
Обломки беспилотника, упавшего около посёлка Новый в Адыгее. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов
28 февраля Киев предпринял попытку применения беспилотников для атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Дроны были подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полёта. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, минувшей ночью неопознанный дрон упал в Республике Адыгея. Его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый. Предварительно, речь может идти о советском "Стриже" или "Рейсе". Лайф публиковал видео с моментом падения беспилотника. Ещё одна неудачная атака БПЛА зафиксирована на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе — мы также публиковали кадры. Кроме того, сегодня ночью коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде. Все 200 жильцов были эвакуированы.