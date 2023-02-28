МО РФ раскрыло подробности провалившейся атаки украинских дронов на юге России

28 февраля Киев предпринял попытку применения беспилотников для атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Дроны были подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полёта. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.