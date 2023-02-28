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28 февраля, 10:47
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МО РФ раскрыло подробности провалившейся атаки украинских дронов на юге России

МО РФ: Средства РЭБ подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

<p>Обломки беспилотника, упавшего около посёлка Новый в Адыгее. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/muratkumpilov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мурат Кумпилов</a></p>

Обломки беспилотника, упавшего около посёлка Новый в Адыгее. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов

28 февраля Киев предпринял попытку применения беспилотников для атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Дроны были подавлены средствами РЭБ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены. Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полёта. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанёс вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.

Неопознанный дрон упал рядом с объектом "Газпрома" под Москвой

Неопознанный дрон упал рядом с объектом "Газпрома" под Москвой

Напомним, минувшей ночью неопознанный дрон упал в Республике Адыгея. Его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый. Предварительно, речь может идти о советском "Стриже" или "Рейсе". Лайф публиковал видео с моментом падения беспилотника. Ещё одна неудачная атака БПЛА зафиксирована на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе — мы также публиковали кадры. Кроме того, сегодня ночью коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде. Все 200 жильцов были эвакуированы.

Александра Вишнякова
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  • Адыгея, Республика

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