"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 февраля, 10:42
8222

Неопознанный дрон упал рядом с объектом "Газпрома" под Москвой

SHOT: Беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье

Неизвестный беспилотник рухнул рядом с объектом "Газпрома" в Коломенском районе Подмосковья. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

Дрон обнаружили в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. На место выехали сапёры и экстренные службы.

Уличная камера сняла момент падения беспилотника с взрывчаткой в Белгороде

Уличная камера сняла момент падения беспилотника с взрывчаткой в Белгороде

Напомним, что минувшей ночью беспилотник влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде. Все 200 жильцов были эвакуированы, а Лайф публиковал видео падения. На других кадрах мы показали атаку дронов на нефтебазу "Роснефти" в Туапсе, которая также произошла в ночь на 28 февраля. Ещё одно падение дрона зафиксировали в Адыгее вблизи животноводческой фермы у посёлка Новый. Есть видео.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров