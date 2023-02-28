Неопознанный дрон упал рядом с объектом "Газпрома" под Москвой
SHOT: Беспилотник упал рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье
Неизвестный беспилотник рухнул рядом с объектом "Газпрома" в Коломенском районе Подмосковья. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.
Дрон обнаружили в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции. На место выехали сапёры и экстренные службы.
Напомним, что минувшей ночью беспилотник влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде. Все 200 жильцов были эвакуированы, а Лайф публиковал видео падения. На других кадрах мы показали атаку дронов на нефтебазу "Роснефти" в Туапсе, которая также произошла в ночь на 28 февраля. Ещё одно падение дрона зафиксировали в Адыгее вблизи животноводческой фермы у посёлка Новый. Есть видео.
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