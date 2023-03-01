Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ
Упавший в районе подмосковной Коломны беспилотник был начинён взрывчаткой. Также при обследовании летательного аппарата обнаружили четыре заряда к РПГ. Об этом сообщает SHOT.
По данным источника, речь идёт о взрывчатке С-4 массой около одного килограмма. Однако она не смогла сдетонировать.
Напомним, 28 февраля Лайф сообщал о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья, неподалёку от объекта "Газпрома". Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что на беспилотнике обнаружена маркировка UJ-22, таких машин на вооружении ВС РФ нет.
Telegram / SHOT