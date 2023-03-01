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1 марта, 07:07
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Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

Упавший в районе подмосковной Коломны беспилотник был начинён взрывчаткой. Также при обследовании летательного аппарата обнаружили четыре заряда к РПГ. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, речь идёт о взрывчатке С-4 массой около одного килограмма. Однако она не смогла сдетонировать.

Опубликовано видео с упавшим в Подмосковье украинским беспилотником

Опубликовано видео с упавшим в Подмосковье украинским беспилотником

Напомним, 28 февраля Лайф сообщал о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья, неподалёку от объекта "Газпрома". Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. Позднее стало известно, что на беспилотнике обнаружена маркировка UJ-22, таких машин на вооружении ВС РФ нет.

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Telegram / SHOT

Артур Белкин
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