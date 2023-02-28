Опубликовано видео с упавшим в Подмосковье украинским беспилотником
Упавший в Подмосковье украинский дрон нашли сотрудники газовой станции "Газпрома"
Правоохранители у газовой компрессорной станции "Воскресенск", где нашли украинский дрон. Обложка © SHOT
Опубликованы кадры с упавшим в Подмосковье украинским дроном, его нашли сотрудники газовой компрессорной станции "Воскресенск". Как пишет SHOT, он мог рухнуть ещё ночью.
Кадры с упавшим украинским беспилотником. Видео © SHOT
Напомним, сегодня ночью в ряде регионов России были замечены украинские беспилотники. Так, неопознанный дрон упал в Республике Адыгея в районе посёлка Новый. Предварительно, им мог оказаться советский "Стриж" или "Рейс". Лайф публиковал видео с моментом его падения. Ещё одна провалившаяся атака зафиксирована на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе, мы также показывали кадры. В Минобороны раскрыли детали неудавшейся атаки. Позже стало известно о крушении дрона в Подмосковье.