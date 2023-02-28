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28 февраля, 11:45

Опубликовано видео с упавшим в Подмосковье украинским беспилотником

Упавший в Подмосковье украинский дрон нашли сотрудники газовой станции "Газпрома"

<p>Правоохранители у газовой компрессорной станции "Воскресенск", где нашли украинский дрон. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48760?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Правоохранители у газовой компрессорной станции "Воскресенск", где нашли украинский дрон. Обложка © SHOT

Опубликованы кадры с упавшим в Подмосковье украинским дроном, его нашли сотрудники газовой компрессорной станции "Воскресенск". Как пишет SHOT, он мог рухнуть ещё ночью.

Кадры с упавшим украинским беспилотником. Видео © SHOT

Уличная камера сняла момент падения беспилотника с взрывчаткой в Белгороде

Уличная камера сняла момент падения беспилотника с взрывчаткой в Белгороде

Напомним, сегодня ночью в ряде регионов России были замечены украинские беспилотники. Так, неопознанный дрон упал в Республике Адыгея в районе посёлка Новый. Предварительно, им мог оказаться советский "Стриж" или "Рейс". Лайф публиковал видео с моментом его падения. Ещё одна провалившаяся атака зафиксирована на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе, мы также показывали кадры. В Минобороны раскрыли детали неудавшейся атаки. Позже стало известно о крушении дрона в Подмосковье.

Матвей Константинов
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