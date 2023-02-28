Упавший в Подмосковье беспилотник мог нести взрывчатку
SHOT: Внутри беспилотника, упавшего в Подмосковье, может находиться взрывчатка
Беспилотник, упавший рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. Фото © SHOT
Внутри беспилотника, упавшего под Коломной в Подмосковье, может находиться взрывчатка. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, на дроне обнаружена маркировка UJ-22, на вооружении ВС РФ таких аппаратов нет.
Напомним, ранее Лайф сообщил о крушении неизвестного беспилотника рядом с объектом "Газпрома" в Коломенском районе Подмосковья и опубликовал его первое фото. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил инцидент, отметив, что целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. По его словам, в результате никто не пострадал, безопасности жителей ничего не угрожает.