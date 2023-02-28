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28 февраля, 12:02

Упавший в Подмосковье беспилотник мог нести взрывчатку

SHOT: Внутри беспилотника, упавшего в Подмосковье, может находиться взрывчатка

<p>Беспилотник, упавший рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48763" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник, упавший рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. Фото © SHOT

Внутри беспилотника, упавшего под Коломной в Подмосковье, может находиться взрывчатка. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на дроне обнаружена маркировка UJ-22, на вооружении ВС РФ таких аппаратов нет.

Опубликовано видео с упавшим в Подмосковье украинским беспилотником

Опубликовано видео с упавшим в Подмосковье украинским беспилотником

Напомним, ранее Лайф сообщил о крушении неизвестного беспилотника рядом с объектом "Газпрома" в Коломенском районе Подмосковья и опубликовал его первое фото. Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил инцидент, отметив, что целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. По его словам, в результате никто не пострадал, безопасности жителей ничего не угрожает.

Александра Вишнякова
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