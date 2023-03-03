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3 марта, 06:17

Следы таинственного взрыва вокруг Коломны будут искать с помощью беспилотников

Следы громкого взрыва в районе подмосковной Коломны, который местные жители услышали вечером 2 марта, будут искать при помощи отечественных беспилотников. Об этом Лайфу сообщил источник.

При этом сейчас каких-либо обломков, в том числе и возможного БПЛА, обнаружить не удалось. Кроме того, утром 3 марта анонимы начали сообщать о "минировании" школ, больниц и администрации города. Однако, по данным Лайфа, ни одно сообщение не получило дальнейшего подтверждения.

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Напомним, поздно вечером 2 марта жители Коломны услышали громкий взрыв. При этом в МЧС не нашли каких-либо его последствий. Позднее появилась версия, что взрыв мог произойти в небе, с большой долей вероятности речь идёт о беспилотнике.

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Unsplash

Артур Белкин
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