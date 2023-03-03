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2 марта, 21:39

МЧС не нашло под Коломной последствий громкого взрыва

В Коломне и пригородах сотрудники МЧС проверили предполагаемое место громкого взрыва, который раздался вечером 2 марта. Следов возгорания там не нашли. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

"Силы МЧС проверили возможный объект, следов возгорания обнаружено не было", — приводит РБК комментарий пресс-службы ведомства.

Там уточнили, что проверен целый ряд объектов, которые могли стать источником взрыва, однако никаких повреждений не обнаружено. Опрос местных жителей пока результатов также не дал.

В Министерстве энергетики Подмосковья добавили, что снабжение газом и электричеством в Коломне идёт в штатном режиме, аварий не выявлено.

"В результате происшествия в городском округе Коломна технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

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Напомним, вечером 2 марта жители Коломны и пригородов стали писать в соцсетях, что слышали громкий взрыв. Они также публиковали видео, на котором якобы было показано некое зарево.

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ГУ МЧС по Московской области

Андрей Григорьев
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