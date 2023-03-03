Появилась новая версия, что взорвалось в Коломне
ТАСС: В небе над Коломной мог взорваться беспилотник
Взрыв, прогремевший в районе города Коломна в Московской области, мог произойти в небе. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Это мог быть беспилотник.
"Взрыв произошёл в воздухе. С большой вероятностью речь идёт о беспилотнике", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что пока сказать что-то точно нельзя. Связано это с тем, что найти какие-либо следы дрона, его обломков в данный момент не могут.
Ранее Лайф писал, что МЧС не нашло последствий громкого взрыва под Коломной, который раздался вечером 2 марта. На объектах энергетики никаких повреждений не обнаружено.
Wikipedia / Doodybutch