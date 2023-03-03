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2 марта, 22:42

Появилась новая версия, что взорвалось в Коломне

ТАСС: В небе над Коломной мог взорваться беспилотник

Взрыв, прогремевший в районе города Коломна в Московской области, мог произойти в небе. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Это мог быть беспилотник.

"Взрыв произошёл в воздухе. С большой вероятностью речь идёт о беспилотнике", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока сказать что-то точно нельзя. Связано это с тем, что найти какие-либо следы дрона, его обломков в данный момент не могут.

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

Ранее Лайф писал, что МЧС не нашло последствий громкого взрыва под Коломной, который раздался вечером 2 марта. На объектах энергетики никаких повреждений не обнаружено.

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Wikipedia / Doodybutch

Арина Родионова
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