Появилась новая версия, что взорвалось в Коломне

Взрыв, прогремевший в районе города Коломна в Московской области, мог произойти в небе. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Это мог быть беспилотник.

"Взрыв произошёл в воздухе. С большой вероятностью речь идёт о беспилотнике", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока сказать что-то точно нельзя. Связано это с тем, что найти какие-либо следы дрона, его обломков в данный момент не могут.