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14 марта, 11:42

Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА возле химического завода

Информация о сбитом неподалёку от химического завода в Брянской области беспилотнике ВСУ не соответствует действительности, а причиной громкого звука является преодоление истребителем звукового барьера. Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном правительстве.

"Фейк. Снова "МиГ" летел", — отметила представитель кабмина региона.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянский химический завод имени 50-летия СССР в городе Сельцо, но был сбит российской системой "Панцирь".

Обложка ©

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Артур Белкин
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