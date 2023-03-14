Власти Брянской области опровергли сообщения о сбитом БПЛА возле химического завода
Информация о сбитом неподалёку от химического завода в Брянской области беспилотнике ВСУ не соответствует действительности, а причиной громкого звука является преодоление истребителем звукового барьера. Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном правительстве.
"Фейк. Снова "МиГ" летел", — отметила представитель кабмина региона.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянский химический завод имени 50-летия СССР в городе Сельцо, но был сбит российской системой "Панцирь".
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