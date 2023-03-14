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14 марта, 09:57
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В Брянской области сбили украинский дрон, пытавшийся атаковать химзавод

Mash: Беспилотник ВСУ попытался атаковать Брянский химический завод в городе Сельцо, но был сбит

Беспилотник ВСУ попытался атаковать "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" в городе Сельцо, но российская система "Панцирь" сбила дрон в нескольких километрах от места предполагаемого удара. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, БПЛА был запущен с территории Украины на границе с Брянской областью. Беспилотник летел к химзаводу на малой высоте, однако его всё равно смогли заметить и уничтожить. Сейчас место падения дрона оцеплено, работают оперативные службы, сапёры изучают обломки.

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Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Никита Никонов
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