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14 марта, 07:25

Неопознанные летательные аппараты вновь заметили в небе над Новой Москвой

Жители поселения Вороновское в Новой Москве обратились в полицию из-за замеченных в небе двух неопознанных летательных объектов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл поздно вечером 13 марта. Объекты, которые летели на высоте около 500 метров, были замечены над СНТ 70- летия ВЛКСМ и светились красно-белыми огнями.

В Новой Москве заметили неопознанный летательный аппарат, который летел к АЗС

В Новой Москве заметили неопознанный летательный аппарат, который летел к АЗС

Отметим, что это уже не первый подобный случай за последние дни. Так, 13 марта Лайф писал о том, что в небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве заметили три беспилотника, которые вели за нею непрерывное наблюдение.

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Артур Белкин
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