В Новой Москве заметили неопознанный летательный аппарат, который летел к АЗС

В Новой Москве полицейские заметили неопознанный летательный аппарат, который летел к АЗС компании "Татнефть" на Калужском шоссе, информирует SHOT.

Как сообщили правоохранители, аппарат перемещался на небольшой высоте, а спустя некоторое время развернулся в обратном направлении и улетел в сторону поселения Михайлово-Ярцевское.