В Новой Москве заметили неопознанный летательный аппарат, который летел к АЗС
В Новой Москве полицейские заметили неопознанный летательный аппарат, который летел к АЗС компании "Татнефть" на Калужском шоссе, информирует SHOT.
Как сообщили правоохранители, аппарат перемещался на небольшой высоте, а спустя некоторое время развернулся в обратном направлении и улетел в сторону поселения Михайлово-Ярцевское.
Ранее Лайф писал об аналогичном случае 10 марта. Тогда было замечено четыре летательных аппарата, которые кружились на небольшой высоте в районе зоопарка "Планета обезьян".
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