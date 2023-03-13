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13 марта, 06:48

В Новой Москве заметили неопознанный летательный аппарат, который летел к АЗС

В Новой Москве полицейские заметили неопознанный летательный аппарат, который летел к АЗС компании "Татнефть" на Калужском шоссе, информирует SHOT.

Как сообщили правоохранители, аппарат перемещался на небольшой высоте, а спустя некоторое время развернулся в обратном направлении и улетел в сторону поселения Михайлово-Ярцевское.

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Ранее Лайф писал об аналогичном случае 10 марта. Тогда было замечено четыре летательных аппарата, которые кружились на небольшой высоте в районе зоопарка "Планета обезьян".

Обложка ©

freepik.com / ArthurHidden

Артур Белкин
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