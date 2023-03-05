Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 08:05

На охрану нефтегазопроводов в России хотят поставить новые дроны с "ночным зрением"

НТИ: В России разработан дрон с ночной камерой для мониторинга нефтегазопроводов

<p>Беспилотник "Аэромедик мини" с камерой ночного видения. Фото © <a href="https://www.clevercopter.ru/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA-mini" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Clevercopter</a></p>

Беспилотник "Аэромедик мини" с камерой ночного видения. Фото © Clevercopter

В России создали беспилотник "Аэромедик мини", имеющий камеру ночного видения для обследования трубопроводов, нефтегазопроводов и другой инфраструктуры. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

"Российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат типа "конвертоплан" с камерой ночного видения с 30-кратным зумом, который сможет проводить мониторинг трубопроводов и нефтегазопроводов в любое время суток. Беспилотник разработан нижегородской компанией "Клеверкоптер", говорится в заявлении.

Взлётный вес устройства достигает 30 килограммов, дрон может пролететь почти 200 километров со скоростью до 100 километров в час, а также доставить грузы весом до пяти килограммов. На него легко крепится трёхосевая гиростабилизированная камера ночного видения с 30-кратным зумом. Испытания аппарата начнутся в ближайшие месяцы.

В Приморье стартовали испытательные полёты беспилотников самолётного типа

В Приморье стартовали испытательные полёты беспилотников самолётного типа

Ранее Лайф писал, что в России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Первый его полёт запланирован на апрель.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров