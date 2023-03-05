На охрану нефтегазопроводов в России хотят поставить новые дроны с "ночным зрением"

В России создали беспилотник "Аэромедик мини", имеющий камеру ночного видения для обследования трубопроводов, нефтегазопроводов и другой инфраструктуры. Об этом рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

"Российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат типа "конвертоплан" с камерой ночного видения с 30-кратным зумом, который сможет проводить мониторинг трубопроводов и нефтегазопроводов в любое время суток. Беспилотник разработан нижегородской компанией "Клеверкоптер", — говорится в заявлении.

Взлётный вес устройства достигает 30 килограммов, дрон может пролететь почти 200 километров со скоростью до 100 километров в час, а также доставить грузы весом до пяти килограммов. На него легко крепится трёхосевая гиростабилизированная камера ночного видения с 30-кратным зумом. Испытания аппарата начнутся в ближайшие месяцы.