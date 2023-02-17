В России начались наземные испытания беспилотника ТрАМП, первый полёт состоится в апреле
В России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Первый его полёт запланирован на апрель, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
По словам собеседника агентства, разработчики уже приступили к испытаниям дрона на земле. Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления БПЛА, выполняются серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчётных параметров.
Ранее Лайф уже писал о разработке дальнего транспортного беспилотника самолётного типа ТрАМП. Предполагается, что дрон будет способен перемещать в пункт назначения до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. Ключевое его отличие от подобной техники — большой грузовой отсек объёмом 2650 литров. Габаритный груз можно загрузить и затем беспосадочно сбросить с парашютом. Крейсерская скорость — 195 километров в час, максимальная высота полёта — три тысячи метров.
Wikipedia / Mil.ru