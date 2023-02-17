В России начались наземные испытания беспилотника ТрАМП, первый полёт состоится в апреле

В России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Первый его полёт запланирован на апрель, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

По словам собеседника агентства, разработчики уже приступили к испытаниям дрона на земле. Проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления БПЛА, выполняются серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчётных параметров.