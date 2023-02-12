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Опубликовано 12 февраля 2023, 12:01

В Приморье стартовали испытательные полёты беспилотников самолётного типа

Глава Приморья Кожемяко сообщил о начале испытаний беспилотников, произведённых для СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в телеграм-канале сообщил о начале испытательных полётов беспилотников, произведённых в регионе. Ударные дроны самолётного типа с вертикальным взлётом разрабатывались для нужд военной спецоперации на Украине.

Кадры испытания приморского беспилотника, разработанного для нужд СВО. Видео © Telegram / Олег Кожемяко

"Начались испытательные полёты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолётного типа с вертикальным взлётом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", — написал Кожемяко и опубликовал кадры испытаний нового аппарата приморских инженеров.

Другие подробности об особенностях беспилотника разработчики на камеру раскрывать не стали. При этом Кожемяко кратко оценил испытания на отлично.

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О том, что в Приморском крае налаживают производство беспилотников для нужд СВО, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Кожемяко сообщил журналистам, что в ходе тестовых испытаний аппараты показали свою эффективность в современных условиях боя. В связи с этим, как пояснил глава региона, студенты местных вузов уже занялись созданием дронов.

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Кадр из видео Telegram / Олег Кожемяко

Наталья Демьянова
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