В Приморье стартовали испытательные полёты беспилотников самолётного типа
Глава Приморья Кожемяко сообщил о начале испытаний беспилотников, произведённых для СВО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в телеграм-канале сообщил о начале испытательных полётов беспилотников, произведённых в регионе. Ударные дроны самолётного типа с вертикальным взлётом разрабатывались для нужд военной спецоперации на Украине.
Кадры испытания приморского беспилотника, разработанного для нужд СВО. Видео © Telegram / Олег Кожемяко
"Начались испытательные полёты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолётного типа с вертикальным взлётом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", — написал Кожемяко и опубликовал кадры испытаний нового аппарата приморских инженеров.
Другие подробности об особенностях беспилотника разработчики на камеру раскрывать не стали. При этом Кожемяко кратко оценил испытания на отлично.
О том, что в Приморском крае налаживают производство беспилотников для нужд СВО, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Кожемяко сообщил журналистам, что в ходе тестовых испытаний аппараты показали свою эффективность в современных условиях боя. В связи с этим, как пояснил глава региона, студенты местных вузов уже занялись созданием дронов.
Кадр из видео Telegram / Олег Кожемяко