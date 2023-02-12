В Приморье стартовали испытательные полёты беспилотников самолётного типа

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в телеграм-канале сообщил о начале испытательных полётов беспилотников, произведённых в регионе. Ударные дроны самолётного типа с вертикальным взлётом разрабатывались для нужд военной спецоперации на Украине.

Другие подробности об особенностях беспилотника разработчики на камеру раскрывать не стали. При этом Кожемяко кратко оценил испытания на отлично.

О том, что в Приморском крае налаживают производство беспилотников для нужд СВО, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Кожемяко сообщил журналистам, что в ходе тестовых испытаний аппараты показали свою эффективность в современных условиях боя. В связи с этим, как пояснил глава региона, студенты местных вузов уже занялись созданием дронов.