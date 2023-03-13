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13 марта, 08:38
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Над воинской частью в Новой Москве заметили три беспилотника

Mash: Три беспилотника заметили в небе над воинской частью в Новой Москве

В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве заметили три беспилотника, которые вели за ней непрерывное наблюдение. Об этом пишет Mash.

По информации источника, летательные аппараты были подняты в небо из лесополосы рядом с частью. Летели они на высоте 200 метров, после чего снизились у части, покружились над ней и улетели обратно. Заметили их часовой КПП и патрульные полицейские, которые доложили об этом командованию. После этого правоохранители обследовали лес, однако не обнаружили следов операторов дронов.

Сами беспилотники были солидного размера, оборудованы бело-красными сигнальными огнями. Воинская часть, над которой они летали, обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону столицы.

В Новой Москве в ночь на 10 марта заметили четыре неопознанных летательных аппарата

В Новой Москве в ночь на 10 марта заметили четыре неопознанных летательных аппарата

Ранее же Лайф сообщал о ещё одном случае появления неопознанного летательного аппарата в небе над Новой Москвой. По некоторым данным, заметили его в районе АЗС "Татнефть" на Калужском шоссе, после чего он улетел в сторону поселения Михайлово-Ярцевское.

Обложка ©

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Артур Белкин
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