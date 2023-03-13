Над воинской частью в Новой Москве заметили три беспилотника

В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве заметили три беспилотника, которые вели за ней непрерывное наблюдение. Об этом пишет Mash.

По информации источника, летательные аппараты были подняты в небо из лесополосы рядом с частью. Летели они на высоте 200 метров, после чего снизились у части, покружились над ней и улетели обратно. Заметили их часовой КПП и патрульные полицейские, которые доложили об этом командованию. После этого правоохранители обследовали лес, однако не обнаружили следов операторов дронов.

Сами беспилотники были солидного размера, оборудованы бело-красными сигнальными огнями. Воинская часть, над которой они летали, обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону столицы.