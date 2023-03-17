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17 марта, 07:01
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На нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области вновь найдено СВУ

На нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области вновь обнаружено самодельное взрывное устройство. По данным телеграм-канала SHOT, предварительно, оно было сброшено с беспилотника.

Взрывное устройство обнаружили у трансформаторной подстанции накануне днём. Как выяснилось при осмотре, СВУ было начинено порошковыми элементами. Его обезвредили сапёры, никто не пострадал.

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Лайф писал, что 14 марта СВУ с поражающими элементами нашли на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Самодельную бомбу обезвредили сапёры. Позднее в "Транснефти" сообщили об обнаружении ещё одной бомбы у нефтепровода. В результате диверсии НПС не пострадала, ведутся следственные действия.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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