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15 марта, 11:17

В "Транснефти" заявили, что целью диверсии у нефтепровода "Дружба" могло быть убийство людей

В "Транснефти" сообщили об обнаружении ещё одной бомбы у нефтепровода "Дружба" под Брянском

Самодельное взрывное устройство было обнаружено на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" трубопровода "Дружба" в Брянской области. Сегодня с БПЛА скинули ещё одно СВУ. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель компании Игорь Дёмин, который также озвучил возможную цель диверсии.

"Действительно на территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков" вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов", — сказал он.

По словам Дёмина, 15 марта в полдень было замечено, как с беспилотного летательного аппарата было сброшено ещё одно СВУ. Оно может быть похоже на предыдущие два устройства. Причём характер боевой части — металлические шарики — говорит о том, что целью организаторов диверсии было не разрушение объекта, а убийство людей, работающих там. Как отметил Дёмин, в течение 2023 года "Новозыбков" не осуществляет перекачку нефти, резервуарный парк пустой. В результате диверсии НПС не пострадала, ведутся следственные действия.

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Ранее сообщалось, что 14 марта СВУ с поражающими элементами нашли на нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области. Самодельную бомбу обезвредили сапёры.

Обложка ©

"Транснефть"

Светлана Оперук
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