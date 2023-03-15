Херш нелестно высказался о западной версии подрыва "Северных потоков"

Продвигаемая Западом версия о том, что "Северные потоки" подорвала некая "проукраинская группировка", — это "сумасшедшая история". Так американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отреагировал на недавно появившуюся статью в газете The New York Times. Своё недоверие этой версии Херш высказал во время публичного выступления в Вашингтоне.



Херш специализируется на проведении журналистских расследований и имеет широкие связи в военных кругах, а также в спецслужбах Штатов. По его словам, ему известно гораздо больше об истории диверсии, чем он может рассказать.

"Я просто не могу распространяться об этом", — заявил Херш на встрече американской неправительственной организации "Комитет за республику".

Журналист-расследователь считает, что глава Штатов Джо Байден "потерял" своё разведывательное сообщество. По его словам, именно разведчики рассказали прессе историю про причастность проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков". По мнению Херша, сама версия "не выдерживает никакой критики", ведь у дилетантов не получилось бы справиться со столь трудной задачей.

В версии, которую Херш опубликовал в статье 8 февраля, он заявил, что подрыв трубопроводов — это тайная операция США, которая проводилась с согласия Байдена после нескольких месяцев дебатов.