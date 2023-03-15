Херш нелестно высказался о западной версии подрыва "Северных потоков"
Публицист Херш: Западная версия подрыва "Северных потоков" —"сумасшедшая история"
Продвигаемая Западом версия о том, что "Северные потоки" подорвала некая "проукраинская группировка", — это "сумасшедшая история". Так американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш отреагировал на недавно появившуюся статью в газете The New York Times. Своё недоверие этой версии Херш высказал во время публичного выступления в Вашингтоне.
Херш специализируется на проведении журналистских расследований и имеет широкие связи в военных кругах, а также в спецслужбах Штатов. По его словам, ему известно гораздо больше об истории диверсии, чем он может рассказать.
"Я просто не могу распространяться об этом", — заявил Херш на встрече американской неправительственной организации "Комитет за республику".
Журналист-расследователь считает, что глава Штатов Джо Байден "потерял" своё разведывательное сообщество. По его словам, именно разведчики рассказали прессе историю про причастность проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков". По мнению Херша, сама версия "не выдерживает никакой критики", ведь у дилетантов не получилось бы справиться со столь трудной задачей.
В версии, которую Херш опубликовал в статье 8 февраля, он заявил, что подрыв трубопроводов — это тайная операция США, которая проводилась с согласия Байдена после нескольких месяцев дебатов.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники в администрации Штатов, писала о вероятной вине некоей проукраинской группировки в теракте на "Северных потоках", о котором спецслужбы стран были в курсе. Позже всплыли данные о найденной яхте, использованной диверсантами, однако журналисты усомнились в этом.
AP / TASS