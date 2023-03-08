The Times: Западные спецслужбы давно знали об украинском следе в ЧП на "Северных потоках"
Уже через неделю после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" западные спецслужбы знали об украинском следе в атаке. Об этом пишет британская газета The Times.
Авторы публикации считают, что у НАТО была цель утаить эту информацию, чтобы не произошло обострения отношений между Украиной и Германией. В статье сказано, что европейские разведки знают имя "частного спонсора" диверсий: речь идёт о некоем состоятельном украинце, не связанном с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.
"Рано или поздно его имя обязательно будет озвучено, особенно с учётом того, что он, похоже, оставил свою необычную "визитную карточку". Отношения Украины с её союзниками останутся в лучшем состоянии, если этот человек сам выступит с признанием", — говорится в статье.
Напомним, газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла устроить проукраинская группировка. По данным издания, диверсантами могли быть граждане Украины или России. В США пока отказываются от комментариев по поводу расследования. Автор расследования о диверсии журналист Сеймур Херш анонсировал новый материал о произошедшем.
ТАСС/ZUMA