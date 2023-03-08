Уже через неделю после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" западные спецслужбы знали об украинском следе в атаке. Об этом пишет британская газета The Times.

Авторы публикации считают, что у НАТО была цель утаить эту информацию, чтобы не произошло обострения отношений между Украиной и Германией. В статье сказано, что европейские разведки знают имя "частного спонсора" диверсий: речь идёт о некоем состоятельном украинце, не связанном с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.