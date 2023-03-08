Названа возможная цель утечек в СМИ по поводу диверсий на "Северных потоках"
Посольство РФ: Утечки в СМИ по диверсиям на "Северных потоках" призваны сбить с толку
Утечки в западных СМИ по диверсиям на "Северных потоках" имеют цель сбить с толку тех, кто хочет искренне разобраться в случившемся. Об этом заявили в Посольстве РФ в США, комментируя соответствующие публикации.
Советник-посланник Андрей Леденёв особо обратил внимание на тот факт, что публикация в газете New York Times "мгновенно получила "зелёный свет" в местном информполе". При этом ранее в США были попытки замолчать резонансный материал лауреата Пулитцеровской премии Херша по теме диверсий на "Северных потоках".
"Никакой веры в "беспристрастность" выводов американских разведслужб у нас нет и быть не может. Усматриваем в анонимных "утечках" не более чем попытку сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении", — приводит посольство слова Леденёва.
Он выразил убеждённость в том, что справедливость в итоге восторжествует, а российские дипломаты намерены прилагать к этому все усилия.
Как писал Лайф, газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила о том, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла устроить проукраинская группировка. Издание отмечает, что участники диверсии могли быть гражданами Украины или России. По данным газеты, взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, которые в прошлом прошли обучение в правительственных структурах. В США от комментариев по поводу расследования пока отказываются.
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