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7 марта, 21:44

В США отказались давать оценку расследованию по "Северным потокам"

Госдеп отказался комментировать расследования по "Северным потокам" до их завершения

В Америке воздержались от комментирования расследования по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" до тех пор, пока работа следствия не будет завершена. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Он уточнил, что расследованием произошедшего занимаются Германия, Дания и Швеция.


"Эти расследования продолжаются, и мы, как и всегда, не будем комментировать какие-либо выводы или результаты до их завершения", — подчеркнул Прайс.

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Напомним, что, согласно новой версии, представленной западными СМИ, диверсии на газопроводах могла устроить проукраинская группировка. Предполагается, что взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, прошедшие в прошлом обучение в правительственных структурах.

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ТАСС / Stefan Sauer

Анатолий Симоненко
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