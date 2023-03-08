В США отказались давать оценку расследованию по "Северным потокам"

В Америке воздержались от комментирования расследования по диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" до тех пор, пока работа следствия не будет завершена. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Он уточнил, что расследованием произошедшего занимаются Германия, Дания и Швеция.



