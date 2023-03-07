Захарова рассказала, кто стоит за "утечками" данных из дела о подрыве "Северных потоков"

Западу вместо организации "утечек" из расследования подрыва "Северных потоков" прежде всего необходимо ответить на официальные запросы российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую информацию об украинском следе в произошедших диверсиях.

"Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хочет вести расследование в правовом поле и собирается всячески уводить внимание аудитории от фактов", — написала дипломат в телеграм-канале.

Как отметила Захарова, иностранные СМИ сейчас "бомбит" новость о новых версиях в расследовании терактов. Однако вместо анонимных вбросов западным режимам следует лучше поскорее ответить на запросы РФ и как минимум взять во внимание расследование американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.