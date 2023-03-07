Захарова рассказала, кто стоит за "утечками" данных из дела о подрыве "Северных потоков"
Захарова призвала Запад ответить на запросы России по делу о подрыве "Северных потоков"
Западу вместо организации "утечек" из расследования подрыва "Северных потоков" прежде всего необходимо ответить на официальные запросы российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую информацию об украинском следе в произошедших диверсиях.
"Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хочет вести расследование в правовом поле и собирается всячески уводить внимание аудитории от фактов", — написала дипломат в телеграм-канале.
Как отметила Захарова, иностранные СМИ сейчас "бомбит" новость о новых версиях в расследовании терактов. Однако вместо анонимных вбросов западным режимам следует лучше поскорее ответить на запросы РФ и как минимум взять во внимание расследование американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.
Как писал Лайф, газета New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила о том, что диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" могла устроить проукраинская группировка. Издание отмечает, что участники диверсии могли быть гражданами Украины или России. По данным газеты, взрывчатку могли заложить опытные ныряльщики, которые в прошлом прошли обучение в правительственных структурах.
VK / МИД России