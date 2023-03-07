NYT нашла "украинский след" в подрывах "Северных потоков"

Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" могла устроить проукраинская группировка. Как пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации США, об этом якобы свидетельствуют новые данные американской разведки.

Как пишет СМИ, эта группировка якобы действовала без ведома президента Украины Владимира Зеленского и Киева. Кроме того, американские чиновники указывают и на отсутствие доказательств "причастности к атаке российского правительства".

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Недавно появились новые данные о диверсии: американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США, которые якобы тайно готовились к диверсии в течение девяти месяцев. Официальный Вашингтон эти обвинения отвергает.