Создаваемый в Гааге Центр преследования за преступления и агрессию на Украине не будет расследовать теракты на газопроводах проекта "Северный поток". Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает РИА "Новости".

Он дал понять, что расследователям будет интересно заниматься именно военными преступлениями, где потерпевшей может быть признана исключительно украинская сторона.

"Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти", — заявил Виганд.

Месяц назад стало известно, что Еврокомиссия создаёт организацию с целью затаскать Россию по судам. Это и есть тот самый Центр преследования за преступления и агрессию на Украине, где для сбора необходимых доказательств уже задействованы европейские и украинские прокуроры.