В Гааге отказались расследовать теракты на "Северных потоках"
Представитель Еврокомиссии Виганд: В Гааге не будут расследовать взрывы на газопроводе "Северный поток"
Создаваемый в Гааге Центр преследования за преступления и агрессию на Украине не будет расследовать теракты на газопроводах проекта "Северный поток". Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает РИА "Новости".
Он дал понять, что расследователям будет интересно заниматься именно военными преступлениями, где потерпевшей может быть признана исключительно украинская сторона.
"Как мы неоднократно говорили, что касается трубопроводов, то расследование должны вести национальные власти", — заявил Виганд.
Месяц назад стало известно, что Еврокомиссия создаёт организацию с целью затаскать Россию по судам. Это и есть тот самый Центр преследования за преступления и агрессию на Украине, где для сбора необходимых доказательств уже задействованы европейские и украинские прокуроры.
Напомним, что газопроводы проекта "Северный поток" были подорваны в сентябре 2022 года. Согласно статье американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, за подрывом газопроводов стоят именно США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев.
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