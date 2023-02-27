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27 февраля, 15:17

В Китае показали видеореконструкцию взрывов на "Северных потоках"

Китайский телеканал CGTN сделал реконструкцию расследования Херша о взрывах на "Северных потоках"

Китайский телеканал CGTN выпустил видео, где показал предположительный процесс подрыва газопроводов "Северный поток". Ролик базируется на расследовании американского журналиста Сеймура Херша.

В начале видео журналисты обращают внимание на многократные угрозы американских политиков расправиться с газопроводами, если Россия введёт свои войска на Украину. Далее указано, что сама диверсия готовилась полгода, а в её организации участвовали США и Норвегия. Примерно за 190 дней до взрывов в скандинавскую страну прибыла спецгруппа из Соединённых Штатов во главе с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Представители Вашингтона провели секретные переговоры с норвежскими коллегами с целью определить место, куда можно заложить взрывное устройство.

Утверждается, что затем в Северную Европу прибыл авианосец США, который должен был участвовать в военно-морских учениях НАТО Baltops-2022. В ходе самих манёвров американские самолёты постоянно кружили над местом будущей диверсии, временами опускаясь на очень малую высоту.

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"Предположительно, группа американцев в штатском на вертолёте прибыла на место учений и встретилась с вице-адмиралом Шестого флота ВМС США, а также группой людей в штатском. После этого американцы совершили глубоководное погружение и разместили взрывчатое вещество C-4 на трубах с защитным бетонным покрытием", — говорится в видео китайского телеканала.

Как отмечает CGTN, взрывные устройства были заложены на глубине 80 метров, операция диверсантов заняла около шести часов. В следующие дни над местом будущего подрыва летали американские вертолёты. В день диверсии в море был сброшен гидроакустический буй, который и привёл в действие прикреплённые к трубопроводам взрывные устройства.

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Напомним, согласно статье американского журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, за подрывом газопроводов стоят именно США. Он выяснил, что Вашингтон тайно готовился к диверсии в течение девяти месяцев. В Пентагоне эту информацию опровергают. В свою очередь российский постпред Василий Небензя в ходе чрезвычайной спецсессии ГА ООН предупредил, что виновным в диверсии придётся ответить в любом случае.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast

Никита Никонов
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