Херш призвал Европу "опасаться" следующей зимы из-за подрыва "Северных потоков"
Журналист Херш: Европе нужно бояться следующей зимы из-за терактов на "Северных потоках"
Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о причастности США к теракту на "Северных потоках", призвал Европу опасаться следующей зимы из-за возможных проблем с газом. Об этом он заявил в интервью RT.
"На самом деле, Европе следует бояться следующей зимы. В период между подрывом трубопроводов в конце сентября и началом этой зимы ей ещё удалось пополнить запасы топлива. А вот в отношении следующей зимы действительно есть чего опасаться", — отметил Херш.
По его мнению, в Европе эту проблему переживают гораздо сильнее, нежели в США. Отдельные волнения из-за возможных проблем с газом отмечаются в Германии, добавил Херш.
Напомним, в начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой детально рассказал, как США организовали подрывы "Северных потоков". Позднее он выразил мнение, что данный теракт может разрушить единство НАТО, что не соответствует планам американского лидера Джо Байдена.
AP / TASS