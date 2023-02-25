Херш призвал Европу "опасаться" следующей зимы из-за подрыва "Северных потоков"

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование о причастности США к теракту на "Северных потоках", призвал Европу опасаться следующей зимы из-за возможных проблем с газом. Об этом он заявил в интервью RT.

"На самом деле, Европе следует бояться следующей зимы. В период между подрывом трубопроводов в конце сентября и началом этой зимы ей ещё удалось пополнить запасы топлива. А вот в отношении следующей зимы действительно есть чего опасаться", — отметил Херш.

По его мнению, в Европе эту проблему переживают гораздо сильнее, нежели в США. Отдельные волнения из-за возможных проблем с газом отмечаются в Германии, добавил Херш.