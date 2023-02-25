Журналист Херш назвал возможное последствие подрыва "Северных потоков" для НАТО

Подрыв "Северных потоков" может сыграть прямо противоположную роль в вопросе сохранения единства НАТО, совсем не ту, которой хотел бы президент США Джо Байден. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его мнению, глава Белого дома начал что-то такое, что он сам не понимает.