Журналист Херш назвал возможное последствие подрыва "Северных потоков" для НАТО
Херш: Подрыв "Северных потоков" может разрушить единство НАТО
Подрыв "Северных потоков" может сыграть прямо противоположную роль в вопросе сохранения единства НАТО, совсем не ту, которой хотел бы президент США Джо Байден. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его мнению, глава Белого дома начал что-то такое, что он сам не понимает.
"Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО?" — заявил Херш в беседе с порталом Western Standard.
Ранее Херш опубликовал материал, в котором подробно объяснил, как Штаты организовали подрывы "Северных потоков". По его данным, Вашинтон потратил девять месяцев на подготовку диверсии. Власти США ожидаемо отвергают все обвинения.
ТАСС / Stefan Sauer